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Неприличный дизайн купальника популярного бренда разозлил покупателей

Откровенный дизайн купальника бренда Fashion Nova возмутил женщин
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Кадр: @fashionnova

Чересчур откровенный дизайн нового купальника популярного бренда Fashion Nova разозлил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о слитном костюме желтого цвета, который состоит из топа и плавок в виде стрингов. Вещь полностью обнажает спину и ягодицы носящей, детали соединены между собой тонкими тесемками. Стоимость товара на сайте марки составляет почти 40 долларов (2960 рублей).

На коротком ролике, который появился на странице бренда в соцсети, модель позирует в описанном купальнике спиной к камере на фоне моря. Публикация набрала 110 тысяч лайков. При этом некоторые подписчики бренда принялись критиковать неприличный, по их мнению, дизайн вещи.

«Я никогда не смогу надеть это без ощущения, что я полностью голая», «Легче вообще ничего не надевать», «Это почти что порно», «Вы издеваетесь? Она же голая», «Это перебор», «И как такое носить на пляж, где отдыхают семейные пары с детьми?» — негодовали они.

Ранее в августе покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини той же марки. Манекенщица Fashion Nova, имя которой не раскрывается, снялась в комплекте Private Jets And Beaches Ribbed. Бюстгальтер обнажает нижнюю часть ее груди.

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