Чересчур откровенный дизайн купальника популярного бренда смутил покупателей

Чересчур откровенный дизайн нового комплекта бикини популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о раздельном купальнике бежевого цвета с завязками вокруг талии, частично оголяющем грудь. Стоимость комплекта Feeling Beachy 2 Piece Bikini на сайте марки с учетом скидки составляет 19 долларов (1390 рублей). На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с золотистыми колье и кольцами.

Дизайн вещи смутил некоторых пользователей сети. «Мне кажется, девушка неправильно надела купальник», «Ее грудь буквально вываливается наружу», «А верх купальника так и должен сидеть?», «Опусти топ вниз, ты выглядишь глупо…», «Я бы не осмелилась выйти на пляж в таком виде», — написали они.

В июле откровенный дизайн другого наряда Fashion Nova также смутил подписчиц бренда. Речь велась о зеленом облегающем мини-платье, которое оформлено вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедра. Стоимость наряда Karis Cut Out Mini Dress составила 24 доллара (1755 рублей).