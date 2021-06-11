Наряд популярного бренда с иллюзией наготы восхитил покупательниц

Необычный дизайн новой вещи с иллюзией наготы популярного бренда Fashion Nova восхитил покупательниц. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном облегающем комбинезоне Gravitate Mesh Jumpsuit, который оформлен вставками из полупрозрачной ткани в области декольте, талии и передней части ног. Его стоимость на сайте марки составляет 55 долларов (почти четыре тысячи рублей). Публикация, на которой модель позирует в описанном наряде, набрала больше 30 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили представленную вещь в комментариях под постом. «Этот наряд создает иллюзию фигуры в форме песочных часов», «Мне нравится этот наряд. Он эластичный и хорошо прилегает к телу», «Куплю это сейчас же», «Я хочу этот костюм!» — писали они.

В мае джинсы с оптической иллюзией стали объектом обсуждения в сети. Речь идет о брюках Slash Jeans, которые выглядят так, словно их порезали на куски, а затем сшили в зигзагообразной форме. Стоимость такой пары составляет 375 долларов (27 600 рублей). «Этот дизайн меня пугает», — высказался один из юзеров Twitter.