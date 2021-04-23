Новый откровенный комбинезон популярного бренда озадачил покупателей

Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда PrettyLittleThing озадачил покупателей. Соответствующая дискуссия развернулась в Twitter.

Пользовательница соцсети под никнеймом @undeniablelove7 разместила на своей странице скриншот с сайта марки, на котором модель демонстрирует черное облегающее боди на одно плечо стоимостью почти 11 футов стерлингов (1110 рублей). Комбинезон представляет собой гибрид купальника и велосипедных шорт. Он оформлен ассиметричным вырезом на бедре, который обнажает ягодицу. «У нас просто заканчиваются идеи или что?» — подписала юзерша пост, который стал вирусным и набрал больше 130 тысяч лайков.

Пользователи сети начали обсуждать костюм в комментариях. «Это ведь неудобно», «Одна ягодица дышит, пока другая остается прикрытой», «Я просто кричу», «Кто-то это создал в творческом порыве», «Какой ад», «Сегодня женщинам важно прикрыть буквально соски и задницу, а остальное — не так важно», — возмущались они.

Ранее в апреле покупатели подняли на смех новый откровенный костюм марки Fashion Nova. Речь идет об облегающем черном комбинезоне с полупрозрачными сетчатыми вставками на руках и вдоль бедер. Наряд оформлен треугольными лоскутами ткани в области груди.