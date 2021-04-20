Откровенный дизайн нового платья популярного бренда смутил покупателей

Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о красном облегающем платье длины макси, которое оформлено круглыми отверстиями, частично оголяющими бедра, талию и голени. Стоимость наряда Callie Cut Out Maxi Dress на сайте марки составляет 45 долларов (3435 рублей). На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с босоножками на каблуках.

Дизайн вещи смутил некоторых пользователей сети. «Представьте, каково будет в нем ходить», «Середина этого платья выглядит неудобно», «Мило для фотосессии, но я бы никогда не смогла в нем подвигаться», «Оно сшито из остатков ткани на нормальное платье? Что это?», «Какого черта?» — высказывались они.

Ранее в апреле покупатели подняли на смех новый откровенный костюм марки Fashion Nova. Речь идет об облегающем черном комбинезоне с полупрозрачными сетчатыми вставками на руках и вдоль бедер. Кроме того, наряд оформлен треугольными лоскутами ткани в области груди.