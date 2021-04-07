Покупатели подняли на смех новый откровенный комбинезон популярного бренда

Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova рассмешил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об облегающем черном комбинезоне Dark Fantasy с полупрозрачными сетчатыми вставками на руках и вдоль бедер. Кроме того, наряд оформлен треугольными лоскутами ткани в области груди, которые обнажают ее нижнюю часть. Стоимость костюма на сайте марки составляет 35 долларов (2700 рублей). На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с босоножками на каблуках.

Пользователи сети подняли на смех костюм в комментариях под публикацией. «Это выглядит как наряд из очень плохого футуристического порно», «Похоже на ломтики сыра», «Какого черта?», «Спасибо, вы сделали мой день», — высказывались они.

В марте новые полупрозрачные комбинезоны марки Fashion Nova вызвали споры в сети. Речь идет о похожих облегающих черных комбинезонах с полупрозрачными сетчатыми вставками, обнажающими разные участки тела. «Кошмар», — негодовали клиентки.