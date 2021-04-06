Ирина Шейк снялась в прозрачном комбинезоне на голое тело и порадовала фанатов

Супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Серия снимков с бэкстейджа показа французского модного дома Mugler появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя манекенщица позирует около зеркала. На ней — прозрачный облегающий комбинезон с длинными рукавами в виде перчаток и вырезом на спине французского модного дома Mugler. Принт на костюме, выполненный в виде черных линий, создает иллюзию нижнего белья. Образ Шейк дополняют чулки, надетые поверх обуви, туфли на каблуке с острым носом и защитная маска. В описанном наряде супермодель прошлась по подиуму на показе марки Mugler, который состоялся 31 марта.

Публикация набрала 478 тысяч лайков. Фанты оценили внешний вид модели в комментариях. «Это просто божественно», «Ты королева!», «Красивая женщина», «Ты меня мотивируешь», «Ты выглядишь великолепно!» — писали они.

В марте Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue. Знаменитость позировала без одежды за ширмой в виде логотипа французского модного дома Chanel. Ее образ дополнили короткая стрижка и несколько украшений того же бренда. На других кадрах звезда запечатлена в боди с глубоким декольте с жемчужными бусами, а также в черном платье со шлейфом, оголяющем ее ноги.