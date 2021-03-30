Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети

Откровенный дизайн новых нарядов популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об облегающих черных комбинезонах с полупрозрачными сетчатыми вставками, обнажающими разные участки тела, например, область декольте, ноги или талию. На снимке, размещенном в соцсети бренда, три девушки позируют в разных костюмах, сочетая их с обувью на каблуках. Публикация набрала больше 25 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать наряды в комментариях. Некоторых из них озадачила непрактичность изображенных вещей. «И куда я пойду в таком костюме?», «На них вообще есть нижнее белье?», «Не удивляйтесь потом, что к вам пристают парни на улице», «Кошмар», — негодовали клиентки.

Другие, напротив, похвалили комбинезоны: «Вау!», «Убийственные образы», «Они всегда выглядят сногсшибательно», «Огонь».

В феврале другой неприличный дизайн наряда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Речь идет о зеленом мини-платье с длинным рукавом, высоким горлом и глубоким вырезом на спине стоимостью 26 фунтов стерлингов (2548 рублей). «Я буду выглядеть в таком платье как Гринч», — написала одна из покупательниц.