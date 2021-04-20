В Китае создали комбинезоны с иллюзией спортивного тела

Дизайнеры из Китая создали одежду с иллюзией спортивного тела. Об этом сообщает издание LADbible.

Журналисты обратили внимание на товар, который представлен на сайте китайского интернет-ретейлера Taobao. Речь идет о комбинезонах, которые имитируют человеческое тело с рельефными мышцами. Помимо этого, в ассортименте продавцов также появились джемперы в виде подтянутого торса.

Согласно материалу, одежда представлена в разных оттенках и выполнена из медицинского силикона, который не вызывает аллергию. Отмечается, что стоимость вещей варьируется в зависимости от их размера и комплектации и составляет от 121 до 609 долларов (от 9,2 до 46,4 тысячи рублей). Кроме Taobao, упомянутые костюмы также продаются на сайте Ebay.

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