Новое платье с обнажающим грудь вырезом стало объектом обсуждений в сети

Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova стал объектом обсуждений в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об облегающем платье длины миди, которое оформлено вырезами в области декольте и талии, частично обнажающими грудь. Наряд Cutting Out Midi Dress представлен на сайте марки в оранжевом, фиолетовом и бирюзовом цветах. Его стоимость составляет 30 долларов (2160 рублей). Снимок модели в описанном платье, размещенный в соцсети бренда, набрал больше восьми тысяч лайков.

Дизайн Cutting Out Midi Dress озадачил покупательниц марки. «Нет, ну это уже перебор», «Мы должны смотреть на платье или на ее грудь?», «Где можно его носить, если не брать в счет собственную спальню?» — негодовали они.

В апреле откровенный дизайн другого наряда Fashion Nova смутил подписчиц бренда. Речь идет о красном облегающем платье длины макси, которое оформлено круглыми отверстиями, частично оголяющими бедра, талию и голени. Его стоимость составляет 45 долларов (3240 рублей).