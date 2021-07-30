Чересчур откровенный дизайн платья популярного бренда смутил покупателей

Чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о зеленом облегающем мини-платье, которое оформлено вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедра. Стоимость наряда Karis Cut Out Mini Dress на сайте марки с учетом скидки составляет 24 доллара (1755 рублей). На снимке, размещенном в соцсети бренда, модель позирует в описанной вещи, сочетая ее с босоножками на каблуках.

Дизайн вещи смутил некоторых пользователей сети. «В этом платье видны интимные части тела», «Для меня это слишком оголенное платье», «Я не понимаю, как этот наряд может считаться милым или сексуальным? Единственное, чем он хорош, это цвет», «Под него ведь даже не надеть белье», «Моя мексиканская мама не выпустит меня из дома в таком виде», — написали они.

В апреле откровенный дизайн другого наряда Fashion Nova также смутил подписчиц бренда. Речь идет о красном облегающем платье длины макси, которое оформлено круглыми отверстиями, частично оголяющими бедра, талию и голени.