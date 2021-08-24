Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда

Слишком откровенный дизайн купальника популярного бренда Fashion Nova высмеяли в соцсетях. На соответствующие комментарии, появившиеся в Instagram, обратили внимание в Daily Star.

Манекенщица Fashion Nova, имя которой не раскрывается, снялась в бикини модели Private Jets And Beaches Ribbed, бюстгальтер которого обнажает нижнюю часть ее груди. Известно, что в ассортименте марки купальный костюм представлен в трех цветах: бежевом, ярко-розовом и желтом. Стоимость вещи составляет 35 долларов (2594 рубля).

Покупатели Fashion Nova не оценили дизайн бикини, в котором запечатлели модель, и раскритиковали его комментариях под размещенными кадрами. «Одна волна — и этого купальника просто нет», «Точно не куплю такое убожество», «Что за треш?», «Кто действительно будет такое носить?», «Пошлость», — высказывались покупатели.

В октябре 2020 года модель другого купальника популярного бренда смутила покупателей. На размещенном в Instagram Fashion Nova снимке модель позирует в раздельном купальнике с треугольными чашками золотого цвета. Пользователи сети сочли его чересчур крошечным и раскритиковали в комментариях.