Неприличный дизайн нового комбинезона популярного бренда высмеяли в сети

Чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova возмутил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об обтягивающем прозрачном комбинезоне телесного цвета с леопардовым принтом. По задумке дизайнеров, вещь полностью покрывает тело модели, оставляя открытыми одну ногу и противоположную ей руку. Стоимость товара на сайте марки составляет почти 20 долларов (1465 рублей).

Пользователи сети сочли наряд неприличным и высмеяли его в комментариях под публикацией. «Что это такое? Я вряд ли смогу назвать этот чулок пижамой», «Какое практическое назначение у этого изделия?», «Кто вообще выйдет в этом на улицу? Просто безвкусица», «С таким же успехом можно выйти голым», «Это для тех, кто устал высовывать из-под одеяла одну ногу для терморегуляции», — высказывались они.

В августе чересчур откровенный дизайн нового купальника бренда Fashion Nova разозлил покупателей. Речь идет о слитном костюме желтого цвета, который состоит из топа и плавок в виде стрингов. Вещь полностью обнажает спину и ягодицы носящей, детали соединены между собой тонкими тесемками.