Неприличный дизайн нового боди популярного бренда высмеяли в сети

Чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova возмутил покупателей. На соответствующие комментарии под фото манекенщицы марки обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о полупрозрачном костюме с леопардовым принтом и рисунком в виде бабочек, который состоит из легинсов и боди. При этом последний предмет комплекта в отдельности полностью оголяет ягодицы и бедра. Стоимость наряда на сайте марки составляет почти 40 долларов (2930 рублей).

Instagram-модель Эбби Доуз (Abby Dowse) поделилась на своей странице кадрами, на которых она позирует в боди из описанного комплекта, сочетая его с бежевыми босоножками на каблуках. Публикация набрала больше 80 тысяч лайков, однако подписчики модели высмеяли ее наряд в комментариях под постом.

«Мои гениталии этого не выдержат, боже упаси», «Мне больно на это смотреть», «Только куклы Барби смогут носить такой наряд с комфортом», «Это выглядит ужасно болезненно», «Зачем? Где вы это носите? Это купальный костюм или топ? Это вообще удобно?» — негодовали они.

Ранее в сентябре покупатели Fashion Nova высмеяли другой наряд марки. Речь идет об обтягивающем прозрачном комбинезоне телесного цвета с леопардовым принтом. По задумке дизайнеров, вещь полностью покрывает тело модели, оставляя открытыми одну ногу и противоположную ей руку.