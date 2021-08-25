Джинсы популярного бренда с разрезами на ягодицах вызвали недоумение в сети

Чересчур откровенный дизайн новых джинсов популярного бренда Fashion Nova вызвал недоумение в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о голубых джинсах скинни с разрезами в области ягодиц. На сайте марки данная вещь представлена также в черном цвете, а ее стоимость составляет 21 доллар (1552 рубля).

Модель Fashion Nova снялась в рекламе описанной модели брюк, позируя спиной к камере в бежевом кроп-топе и босоножках на каблуках. Публикация набрала больше 11 тысяч лайков, однако подписчицы бренда раскритиковали изображенный товар в комментариях. «Самые бессмысленные брюки, которые когда-либо создавались», «Мне нравится Fashion Nova, но эти джинсы ужасны», «Я не понимаю женщин, которые хотят это купить», «Черт возьми, только не это», — высказывались пользователи.

В июле 2020 года джинсы с разрезами под ягодицами стали летним трендом. Речь идет о модели под названием Peekaboo pants. Впервые такие брюки надела бывшая самая молодая миллиардерша, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер: фотограф запечатлел ее со спины в темно-синих джинсах и сумкой Gucci в руках.