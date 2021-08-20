Оголяющий грудь и бедро костюм со шнуровкой вывел из себя покупателей бренда

Чересчур откровенный дизайн вещи популярного бренда PrettyLittleThing вывел из себя его покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram марки.

Манекенщица Джесс Хант (Jess Hunt) сфотографировалась в бежевом костюме Shape Ecru Denim Lace Up, состоящий из джинсовых кроп-топа и мини-юбки. Наряд оформлен шнуровкой, которая оголяет грудь и бедро модели. Стоимость одежды, представленной на сайте масс-маркетового бренда в четырех цветах, составляет 14 фунтов стерлингов (1420 рублей).

Пользователи сети не оценили дизайн вещи и обругали его в комментариях под размещенными снимками. «Эта юбка ничего не прикрывает», «Кто вообще будет носить такое?», «Белье вывалится наружу, какой ужас», «Наряд проститутки», «Кто придумал такой отвратительный дизайн?», «Ужасный костюм», — высказывались юзеры.

В июле откровенный дизайн наряда другой марки также смутил покупателей. Речь шла о зеленом облегающем мини-платье Fashion Nova, которое оформлено вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедра. Стоимость наряда Karis Cut Out Mini Dress составила 24 доллара (1779 рублей).