Слитный купальник с разрезами до груди вызвал недоумение у покупателей

Покупатели удивились чересчур откровенному дизайну купальника популярного бренда Shein. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о слитном купальном костюме модели Dinosaur Print High Cut Tank с принтом в виде динозавров, V-образным вырезом и высокими разрезами на бедрах, которые доходят до груди. Наряд представлен на сайте модного бренда в черном цвете. Его стоимость составляет 4,49 фунтов стерлингов (458 рублей).

Описанная вещь вызвала недоумение у пользователей сети. «В моей повязке на голову больше материала, чем в этом купальнике», «На мне это будет смотреться как пустая булочка из-под хот-дога», «Я бы выглядела в ней, как голова сыра, обмотанная канатом», «Это правда существует в реальности?», «Боже, я уже представляю, сколько инфекций могут занести эти узкие трусы», — писали они.

В июле сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил рейтинг самых модных купальников лета 2021 года. Модный эксперт компании Лиам Соломон (Liam Solomon) проанализировал продажи таких костюмов на различных интернет-площадках. В списке оказались в том числе бикини с устоявшимся названием underboob: бюстгальтер таких комплектов обнажает нижнюю часть груди.