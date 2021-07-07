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Названы самые модные купальники лета 2021 года

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Лукбук бренда Fashion Nova
Лукбук бренда Fashion Nova
Фото: @novaswim

Сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил рейтинг самых модных купальников лета 2021 года. Результаты исследования поступили в распоряжение Daily Star.

Модный эксперт компании Лиам Соломон (Liam Solomon) проанализировал продажи купальных костюмов на различных интернет-площадках и назвал четыре самых востребованных среди женщин модели.

Например, в списке оказались бикини с устоявшимся названием underboob: бюстгальтер таких комплектов обнажает нижнюю часть груди. Согласно данным сервиса, в июле количество запросов на данную модель выросло на 175 процентов по сравнению с показателем того же месяца в прошлом году.

Второй популярной моделью специалист назвал купальники с гавайским принтом. В июле продажи комплектов с изображением тропических растений увеличились на 179 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Помимо этого пользоваться спросом начали бикини под названием Tarzan. Плавки-стринги в таких комплектах выполнены из небольшого отрезка ткани, соединенной по бокам тонкими тесемками. В июле женщины покупали откровенный купальник на 96 процентов чаще по сравнению с тем же месяцем 2020 годом.

Наконец, Соломон отметил увеличение продаж бикини с завязками на шее. Данная модель в текущем месяце стала популярнее на 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам эксперта, перечисленные модели купальников можно приобрести на сайтах популярных онлайн-брендов, таких как Fashion Nova, Asos, Shein и других.

В феврале звезды полюбили надевать бикини вверх тормашками и задали новый модный тренд. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.

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