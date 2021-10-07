Оголяющий грудь дизайн нового наряда популярного бренда озадачил покупательниц

Неприличный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал негодование среди покупательниц. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном облегающем платье длины макси, которое оформлено разрезом на бедре и широким вырезом в зоне декольте, частично оголяющим грудь. Его стоимость на сайте марки с учетом скидки составляет почти 28 долларов (2030 рублей). На опубликованном в сети коротком ролике модель позирует в описанном наряде на фоне стены. Публикация набрала больше 24 тысяч лайков.

Пользователи сети были озадачены непрактичностью данного наряда и обругали его в комментариях. «С таким же успехом можно ходить топлес. Оно красивое со спины, но когда девушка повернулась, я подумала, что ее грудь выпала», «Это уже слишком, выглядит так, словно ей больно», «И куда в нем идти?», «Отвратительно», «Естественная грудь никогда не будет выглядеть так в подобном платье», — писали они.

В сентябре откровенный дизайн другого наряда бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. Речь идет об обтягивающем коричневом комплекте, состоящем из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов. Наряд оформлен несколькими ремешками в области декольте и на бедрах, частично обнажающими грудь и ягодицы модели.