Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили

Быть объектом сексуального внимания ради карьерного роста перестало быть целью у женщин

Российский модельер Виктория Андреянова объяснила причину отказа сотрудниц офисов от сексуального стиля одежды, который пользовался популярностью в конце прошлого и начале нынешнего веков. На эту тему она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Понятие сексуальности вышло на новый уровень, правила игры эволюционируют. С постепенным гендерным выравниванием уровня зарплат вопрос "кто кого соблазняет?" уже не столь очевиден, а карьерный рост обратно пропорционален уровню пошлости», — рассуждает эксперт моды.

Андреянова считает, что для женщины перестало быть целью становиться объектом сексуального или иного внимания ради достижения карьерного роста. По этой причине в настоящий момент работницы офисов заменили вызывающие наряды и туфли на высоком каблуке практичными сдержанными вещами и кроссовками.

«В ее (офисной работницы) гардеробе теперь — полдюжины белых футболок, а прозрачная блузка осталась там на случай, когда есть романтический повод и настроение ее надеть», — заключила дизайнер.

Ранее аналитик моды и дизайнер Лариса Булгакова объяснила тягу сотрудниц компаний приходить на работу в сексуальной одежде в конце XX и начале XXI века. По ее мнению, в офисе женщины проводили большую и самую насыщенную часть жизни, поэтому стремились «проявить свой талант вписать женскую сущность в формальный стиль».