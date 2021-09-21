Новый цвет свадебных платьев стал трендом во время пандемии

Новый цвет свадебных платьев, который пришел на замену традиционному белому, стал новым модным трендом в 2021 году. Соответствующая информация появилась на сайте телеканала Fox News.

Эксперты связывают растущую популярность темных подвенечных образов с бушующей пандемией коронавируса. Специалист по связям с общественностью производителя свадебных платьев David's Bridal Лаура Маккивер (Laura McKeever) заявила, что количество поисковых запросов на черные наряды на сайте компании возросло в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Невесты рассматривают альтернативные модные решения, касающиеся свадебного образа, так как нетрадиционные тренды получили актуальность во время пандемии, — пояснила PR-специалистка. — Помимо черных пышных платьев, покупательницы нередко приобретают комбинезоны или короткие платья различных цветов».

Согласно материалу, черные свадебные наряды появились в ассортименте многих марок, например, Maggie Sottero, Leanne Marshall, Galia Lahav и Marchessa. Отмечается, что впервые от традиционного белого цвета отказалась американский дизайнер Вера Вонг, которая в 2012 и 2019 годах включила в свои коллекции черные подвенечные платья.

В интервью журналу Harper’s Bazaar модельер рассказала, что в то время подверглась критике со стороны покупателей, поскольку они посчитали черные платья «депрессивными». «Но я так не считаю — они сексуальные. Неудивительно, что невесты согласились с этим», — заключила Вонг.

В сентябре работники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда жены рэпера Алишера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной. Выяснилось, что она выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте магазина составляет 135 тысяч рублей.