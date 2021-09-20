Свекровь тайно надела подвенечное платье на свадьбу и разозлила невесту

Свекровь пришла на церемонию бракосочетания сына в свадебном платье и разозлила невесту. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Анонимная девушка рассказала, как попросила мать жениха купить одежду согласно цветовой гамме церемонии. Женщина вернулась с подходящим нарядом, однако вскоре невеста узнала, что она тайно приобрела и другой образ — похожее на подвенечное платье.

«В день свадьбы мой брат заметил, что свекровь повесила новое платье белого цвета с блестками на вешалку в одной из комнат, чтобы незаметно надеть его перед церемонией. Я попросила брата спрятать наряд в машину и не позволять ей в нем появляться. В итоге она закатила истерику и все равно переоделась в то платье. Несколько гостей даже сделали ей замечание о том, как нелепо она выглядит, пытаясь быть похожей на невесту», — поделилась девушка и добавила, что свекровь потребовала извинений за случившееся.

Пользователи сети раскритиковали поведение матери жениха в комментариях под постом. «Я не могу поверить, что на ее второй наряд не пролили бокал красного вина, потому что я бы так и поступила», «Ей не хватает внимания», «Тебе вообще не нужно ни за что извиняться, это только твой день, и ты вправе решать, какой будет твоя свадьба», «Ужасная свекровь», «Какая незрелая женщина. Она ведет себя по-детски нелепо», — высказывались они.

Ранее в сентябре другая свекровь захотела надеть на свадьбу сына старое платье и опозорилась. На скриншотах переписки видно, как невеста спрашивает, в чем пойдет на торжество свекровь. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и пойдет в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия. Пользователи сети высказали недовольство и опозорили женщину в комментариях.