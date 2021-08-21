Свекровь захотела надеть на свадьбу сына старое платье и опозорилась

Свекровь захотела надеть на свадьбу сына платье как у его невесты и подверглась критике в сети. На размещенный на портале Reddit пост анонимного автора обратили внимание журналисты The Sun.

На опубликованных скриншотах переписки невеста спрашивает, в чем пойдет на торжество свекровь. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и пойдет в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия. «Не играй со мной в эти игры, ты, тупица. Я надену такое платье, черт возьми, какое захочу <...> Не смей даже думать о том, чтобы испортить мне этот момент», — заявила свекровь.

Пользователи сети высказали недовольство и опозорили женщину в комментариях. «Если бы мать моего жениха хоть раз назвала меня тупицей, я бы прекратила любое общение с ней», «Маминому сыночку нужно немного повзрослеть, иначе он останется один», «Этот брак плохо закончится», «Какой стыд. Я бы расплакалась», — писали они.

Ранее в марте сообщалось, что свекровь скопировала свадебное платье невесты сына. На размещенном снимке невеста одета в белый подвенечный наряд с коротким рукавом. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в белом платье похожего фасона, расшитом камнями. Из содержания материала неизвестно, разозлилась ли невеста на выбор наряда матери своего жениха, однако пользователи сети раскритиковали свекровь за ее поступок.