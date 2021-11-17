Девушка отказала парню в свидании и получила неожиданное требование

Парень потребовал от девушки деньги за кофе после отказа продолжать с ним свидания

Пользовательница Twitter с ником Me, you, Tokyo показала в своем аккаунте переписку с парнем, который попросил ее вернуть 3,5 фунта стерлингов (около 340 рублей по нынешнему курсу) за кофе, который он оплатил ей на первом свидании. Девушка получила неожиданное требование после того, как отказалась продолжать общение с новым знакомым.

«Прошло шесть лет с тех пор, как этот приятель попытался предъявить мне счет за дерьмовое свидание», — описала требование вернуть деньги пользовательница. Девушка объяснила свое решение прекратить встречи тем, что между молодыми людьми «не возникло химии», следует из опубликованных скриншотов. Однако парень настоял на том, чтобы снова встретиться и предложил приготовить ужин для новой знакомой.

«Прости, но я бы не стала идти домой к человеку, которого едва знаю. К сожалению, я чересчур романтичный человек и верю в то, что искра должна промелькнуть на ранних стадиях знакомства. Но желаю тебе всего наилучшего», — отреагировала девушка.

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Молодой человек счел замечание собеседницы справедливыми, но попросил вернуть ему деньги за купленный для нее на первой встрече кофе. Свое требование парень объяснил тем, что «не любит тратиться впустую» и хочет использовать эти средства во время свидания с кем-то другим.

Авторша поста в ответ написала, что готова перевести 3,5 фунта стерлингов, потраченные молодым человеком, не ему, а в благотворительный фонд. Однако несостоявшийся бойфренд отверг идею. «Я бы хотел самостоятельно решить, как поступить с моими деньгами», — отреагировал парень, отправив девушке свои банковские данные.

Героиня истории не рассказала, вернула ли молодому человеку потраченные на кофе деньги. Многие комментаторы удивились просьбе героя рассказа и решили, что девушке повезло избежать неудачных отношений.

«Это просто поразительно. Обожаю, когда кто-то, с кем ты больше не хочешь встречаться, подтверждает, что ты сделала верный выбор», — написала пользовательница с ником Hattie Crisell.

При этом отдельные комментаторы подняли вопрос о том, кто должен оплачивать счет на первом свидании. «Забавно, я думаю, что на первом свидании, неважно, кто предложил на него сходить, вам нужно платить поровну, и таким образом это исключает любые ожидания, и ты никому ничем не обязан», — высказался Roshman.

Ранее в TikTok стала популярна история о неудачном свидании девушки, чей кавалер не пришел на встречу. Мужчина лгал новой знакомой о причинах своего отсутствия и пригрозил подать в суд, если она опубликует его голосовые сообщения в TikTok.