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Мужчина бросил девушку из Tinder на свидании и пригрозил ей судом

TikTok-блогерша рассказала о неудачном свидании с мужчиной, который не пришел на встречу
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Кадр: masononthemic / TikTok

Пользовательница TikTok под ником masononthemic рассказала историю о неудачном свидании с мужчиной, с которым она познакомилась в Tinder. Кавалер не пришел на встречу, а затем обманул девушку и даже пригрозил ей судом.

В ролике героиня заявила, что запланировала рандеву на вечер пятницы. Она тщательно готовилась к первой встрече: приняла душ и сделала прическу. Блогерша пришла в ресторан и прождала потенциального партнера полчаса, но он так и не объявился. Тогда она поняла, что ее бросили.

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Спустя два часа мужчина объяснил, что его отец попал в больницу. Однако позже он позвонил ей еще раз, чтобы сообщить, что новость о родственнике была ложью. Вскоре не появившийся кавалер отправил ей еще пять или шесть голосовых сообщений. В них он попросил прощения за произошедшее и предложил встретиться снова. Однако ни masononthemic, ни зрители не поверили в искренность его слов.

«Это уловка нарцисса! Вот как они проверяют вас, чтобы узнать, эмпат ли вы. Ты поступаешь правильно. Беги», — посоветовал один из пользователей. «Забудьте об этом человеке», — согласился другой.

Первый ролик набрал более пяти миллионов просмотров за сутки, и девушка продолжила публиковать остальные голосовые сообщения мужчины. В одном из них он потребовал, чтобы masononthemic не выкладывала его послания в TikTok, и пригрозил ей судебным иском. Блогерша пошутила, что забыла об этом требовании и пообещала зрителям, что продолжит радовать их сообщениями от мужчины.

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