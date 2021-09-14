Женщину пристыдили за нестандартное наказание пятилетнего ребенка

Пользовательница TikTok из США Катарина Родригез (Katarina Rodriguez) выпустила ролик, в котором показала, как нестандартно наказала своего пятилетнего сына за плохую успеваемость в школе. Зрители пристыдили мать и признали ее метод воспитания «травмирующим».

Блогерша начала запись видео во время пробежки. Она сказала, что ее ребенок плохо ведет себя во время занятий: не слушает учителей, издает громкие звуки и не успокаивается после прогулок на детской площадке. Поэтому женщина решила в качестве наказания взять сына с собой на пробежку в 40-градусную жару. В качестве доказательства она несколько раз повернула камеру на ребенка, который с трудом передвигал ноги.

«Сегодня мы впервые бежим за те грустные лица [учителей], которые он видит в школе. Он думал, что мы просто добежим до почтового ящика, поэтому он рванул вперед быстрым темпом. Теперь он умирает», — сказала авторша видео, прежде чем спросила сына, будет ли тот хорошо себя вести на уроках. Позже Родригез призналась, что выбрала такой способ «дисциплинирования» ребенка, потому что не хочет бить его и шлепать.

Зрители всерьез обеспокоились нестандартными методами воспитания от матери-блогерши. Юзер под ником @eryngium8 написал, что ребенок получает «травмирующий» опыт. В то же время пользователь rubyrestrained69 посчитал, что подобное наказание негативно изменит отношение ребенка к здоровому образу жизни — пробежка всегда будет ассоциироваться у него с чем-то плохим.

В следующем видео Родригез ответила на критику. Она сказала, что уже испробовала несколько традиционных видов наказания: ставила ребенка в угол и отбирала у него игрушки. Однако эти способы не помогли, поэтому женщина решилась на пробежку в жару. Блогерша добавила, что не собирается слушать чужие советы.