Женщина придумала жестокое наказание для сына и нашла поддержку

Мать 14-летнего подростка обнаружила, что ее сын притворился спящим и ушел из дома, чтобы употреблять с друзьями марихуану. Женщина нашла сына в парке, а затем придумала для него изощренное наказание, которое подросток посчитал слишком жестоким и вредным для его психологического здоровья. Однако на Reddit она нашла поддержку.

Женщина рассказала, что застала сына и двух его друзей в парке, где они употребляли марихуану. Она решила отвезти подростков по домам и поговорить с их родителями. Взрослые отреагировали не так, как хотелось автору поста: одни назначили своему ребенку минимальное наказание, а другие сказали, что разрешили сыну гулять в девять вечера и что «марихуану употребляют все».

Своего ребенка она решила наказать со всей строгостью. В течение месяца ему нельзя гулять, играть в компьютерные игры и пользоваться гаджетами (кроме компьютера для учебы), а также общаться с друзьями. Ребенку можно выходить из дома на 15 минут утром и вечером, однако все это время он должен находиться в поле зрения матери. Женщина решила приглашать няню, когда уходит из дома, пообещала проводить случайные проверки комнаты, а также заставила сына каждый вечер читать статьи о вреде марихуаны. При этом за каждый день, когда он не соблюдал правила, он получает дополнительный день наказания.

«Мой сын считает, что это нечестно. Он продолжает говорить, что строгие родители провоцируют детей быть хитрыми. Еще он сказал, что запрет на общение с друзьями разрушает его психологическое здоровье, но отказался ходить к психотерапевту», — написала автор поста. Женщина подчеркнула, что считает наказание справедливым, и добавила, что в ее доме сын должен жить по ее правилам. Многие пользователи Reddit поддержали ее.

«Он ребенок. А это твоя работа. Часть меня хочет сказать, что наказание чересчур жесткое, но он и правда слишком маленький», — написал gabsthenerd. Многие пользователи согласились с тем, что употребление марихуаны в 14 лет может нанести непоправимый вред мозгу. Некоторые также раскритиковали подростка за то, что он игнорирует меры предосторожности, введенные из-за коронавируса, и ставит других под угрозу.