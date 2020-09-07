Невеста устроила драку на глазах у шокированных гостей и попала на видео

В британском городе Суонси, Уэльс, невеста в свадебном платье устроила драку на глазах у шокированных гостей торжества. Видеозапись, снятая очевидцем, опубликована на портале Reddit.

На кадрах видно, как женщина в пышном подвенечном платье и фате лежит на газоне и дерется с каким-то человеком. На передний план попала другая женщина, предположительно, подруга невесты, которая упала пьяная на асфальт и уснула. «Да, это драка невесты на лугу», — написал автор публикации.

«Почему на тротуаре лежит мертвая женщина?» — глумились одни комментаторы. «Ты тоже заметил?! Я так за нее переживал, что едва не заметил барахтающуюся в траве невесту», — подыгрывали им другие. «Свадьба в Суонси, на которой не было как минимум двух драк и одного напившегося гостя, считается скучными посиделками», — иронизировали третьи.

Ранее в Индонезии женщины подрались на свадьбе из-за еды. Индонезийка в красном обвинила стоявшую перед ней в очереди гостью в зеленом, что она положила себе слишком много ренданга. Та ответила, что может делать все, что захочет. Женщины начали толкать друг друга, их попытался разнять один из гостей свадьбы.