Драка женщин из-за социальной дистанции попала на видео

В американском городе Колорадо-Спрингс две женщины подрались на кассе продуктового магазина из-за социальной дистанции. Видеозапись опубликована газетой The Sun.

Инцидент произошел 31 июля. По словам очевидицы произошедшего Брианны Кэрролл, одна покупательница попросила другую сделать шаг назад, чтобы не нарушать социальную дистанцию из-за коронавируса, и оттолкнула ее тележку. Та демонстративно продвинула свою тележку вперед. Тогда стоящая впереди клиентка начала сбрасывать продукты противницы с ленты.

После этого началась драка. Однако посетительниц тут же разняла кассирша. Она закричала одной из них: «Ты хочешь попасть за решетку?»

Кэрролл утверждает, что женщина, жаловавшаяся на нарушение социальной дистанции, вела себя агрессивно и сама не соблюдала карантинных мер — на ней не было медицинской маски. На кадрах видно, как посетительницы бросились друг на друга, хватали за волосы и размахивали кулаками.

На место прибыла полиция. Нарушительницей порядка, которая требовала соблюдать дистанцию и впоследствии устроила драку, оказалась 60-летняя Лора Барр. Ее арестовали полицейские. Какое грозит женщине наказание, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индонезии две женщины подрались на свадьбе из-за еды. На кадрах видно, как две парадно одетые гостьи выясняют отношения перед шведским столом.