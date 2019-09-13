Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей

В индийском штате Тамилнад две жены избили мужа за его желание незаконно обзавестись третьей супругой. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Мужчина, известный как Динеш (Dinesh), впервые женился в 2016 году. Спустя три года он решил тайно вступить в брак с другой женщиной. Когда индианки узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они пришли в бешенство.

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На кадрах видно, как мужчина в голубой рубашке общается со знакомым, когда на него с кулаками налетают две женщины в ярких сари. Спустя секунды к драке присоединяются местные жители. Динеш падает на землю, но его продолжают избивать руками и ногами.

В результате толпу разогнали, а неверного супруга взяли под арест. Полигамный брак официально запрещен на территории Индии. Динешу грозит тюремный срок.

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