Девушка нашла одно видео на смартфоне возлюбленного и чуть не расплакалась

TikTok-блогерша Джакия Роуз (Jakia Rose) опубликовала один ролик, который нашла на смартфоне своего возлюбленного. Герой этого видео критиковал приготовленный девушкой завтрак и сравнивал его с дерьмом. Его поведение разозлило зрителей, а девушка так расстроилась из-за увиденного, что была готова разрыдаться.

В одной руке мужчина держал тарелку, на которой лежал завтрак. Блюдо состояло из бекона, омлета, овсяной каши и яблок. «Это похоже на дерьмо», — несколько раз повторил автор ролика, попутно показывая на камеру ингредиенты завтрака. «По крайней мере, она пыталась», — заключил он.

Посмотревшие видео зрители не оценили творчество «неблагодарного» мужчины. «Если я увижу такое видео, то это будет последний день, когда я что-то приготовила для мужчины. И мне будет плевать, что мы женаты 20 лет. Больше никакой еды для вас, сэр», — написала одна из зрительниц. «Как же он будет голодать», — предрекла другая. Некоторые пользователи решили поддержать чуть не расплакавшуюся девушку и отметили, что блюдо получилось удачное: бекон не подгорел, а омлет выглядел вполне неплохо.

Ранее блогерша под ником Snowwolf_JKU опубликовала видео, на котором проверила друга своего парня и раскрыла обман.