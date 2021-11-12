Кудрявцева рассказала о выпавшем перед свиданием переднем зубе

Кудрявцева рассказала, как у нее выпал передний зуб, когда она летела на свидание в Италию

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась историей о том, как у нее выпал передний зуб, когда она летела на свидание в Италию. Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.

«Это было давно. Я была свободной, незамужней, уже изрядно дряхлой девушкой, но все еще бодрилась как могла», — рассказала Кудрявцева. По ее словам, тогда она познакомилась с молодым мужчиной, который позвал ее отдыхать на море в Италию. В самолете ведущая надула специальную подушку и задремала.

По прилете Кудрявцева решила сдуть подушку и стала открывать клапан зубами. «И что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперед, треснув какому-то пассажиру по голове. Это был мой родной передний зуб!» — поделилась воспоминаниями телеведущая.

После того, как она осознала произошедшее, у нее началась истерика. Кудрявцева заявила, что начала искать свой зуб между кресел, одновременно смеясь и плача.

«Море, Италия, молодой парень. Я пожилая и без переднего зуба, размазанное лицо косметикой», — вспомнила Кудрявцева и добавила, что в итоге мужчина ее бросил. «Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент», — пошутила телеведущая.

Ранее Кудрявцева рассказала, как много лет назад у нее украли автомобиль Mustang. По словам ведущей, она долго копила деньги на машину, которую в итоге угнали через месяц после покупки.