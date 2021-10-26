Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой

Кудрявцева о насмешке Навки над мужской художественной гимнастикой: это было резковато

Резко высказываться о мужской художественной гимнастике неправильно. Так насмешку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки в интервью «Чемпионат.com» оценила обладательница серебряной медали Олимпиады Яна Кудрявцева.

«У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то», — добавила Кудрявцева. Она подчеркнула, что высказывание Навки показалось ей грубоватым.

22 июля Навку раскритиковали четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они обвинили россиянку в отсутствии уважения и открытости к другим людям.

Навка 21 июля показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла увиденное. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам.