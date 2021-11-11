Лера Кудрявцева вернется на «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что вновь появится в эфире «Муз-ТВ» сразу в нескольких проектах, посвященных 25-летию телеканала. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Кудрявцева станет ведущей концерта в честь дня рождения «Муз-ТВ», а также представит топ-50 клипов в специальном юбилейном чарте телеканала.

По словам ведущей, возвращение на канал стало для нее очень волнительным. В то же время Кудрявцева призналась: «Я особо и не ощутила, что куда-то уходила».

«"МУЗ-ТВ" — моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, потому что на канале я проработала два десятка лет. Это уже мой дом родной. Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка — это очень приятно!» — поделилась впечатлениями Кудрявцева.

Весной прошлого года Кудрявцева объявила о решении покинуть телеканал «Муз-ТВ». Тогда сообщалось, что причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии канала. Кудрявцеву, которая в течение многих лет работала на мероприятии, возмутило, что об исключения из состава ведущих она узнала из новостей, а не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова.