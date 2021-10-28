Роскомнадзор вынес «Муз-ТВ» предупреждение из-за гей-пропаганды

РКН составил протокол в отношении редакции и главреда «Муз-ТВ» по статье о гей-пропаганде

Роскомнадзор (РКН) вынес телеканалу «Муз-ТВ» предупреждение по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции вручения премии музканала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в самом ведомстве. Также в отношении редакции и ее главного редактора составлены административные протоколы.

«В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала "Муз-ТВ»"во время трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света", связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», — констатировали в РКН. В регуляторе добавили, что в России действует запрет на распространение подобных материалов среди детей.

В Роскомнадзоре считают, что премию необходимо было транслировать строго после 23:00 и с маркировкой «18+». Отмечается, что независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила, что «Муз-ТВ» нарушил закон о гей-пропаганде.

«Интерфакс» отмечает, что в РКН не указали, в чем конкретно заключалась пропаганда. Допущенное нарушение закона грозит административным штрафом в размере до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей — для юридических. Другой возможный сценарий — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд», — констатировали в Роскомнадзоре.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» состоялась 4 июня 2021 года в Москве. На ней певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян появились в образе молодоженов. Блогер Даня Милохин пришел в наряде, состоявшем наполовину из женского платья, а наполовину — из мужского костюма. Тогда Роскомнадзор пообещал проверить церемонию и эфир на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.