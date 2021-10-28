Верка Сердючка прокомментировала решение привлечь «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, прокомментировал решение привлечь к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Данилко считает, что блогеры и артисты, которые переодевались в женщин на премии телеканала, пытались эпатировать публику. При этом он удивился тому, что подобные вещи пытаются запретить, добавив, что не видит в этом ничего предосудительного.

Что касается своего появления на сцене, то Данилко пояснил, что играет персонажа. «Это прием такой же, как если бы я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и все. Не в переодевании дело, тут что-то другое. Мы это делаем осознанно, мы играем персонажей», — сказал исполнитель.

Он подчеркнул, что для него переодевание — это профессия, он не ходит в своих нарядах по улице. «Наверное, на Западе нас определяют как drag queen, но это в основном клубы, где выступают. Это воспринималось как шутка, как прием. Это абсолютно нормальные вещи», — отметил Данилко.

Ранее стало известно, что на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Издание TJ полагает, что на телеканал пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Заседание суда запланировано на 17 ноября.