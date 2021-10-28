Соседов оценил обвинения в адрес «Муз-ТВ» в гей-пропаганде

Решение привлечь к ответственности за гей-пропаганду телеканал «Муз-ТВ» — абсурдное, заявил музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru.

«Претензии абсурдны, вообще-то, если абстрактно говорить. Может быть они увидели то, чего мы не увидели? А я, повторяю, видел немало. Вообще, претензии такого рода кажутся мне глупыми и абсурдными, если в целом. Может они увидели что-то особое, надо у них спросить», — оценил он сообщения о том, что в отношении телеканала составлен протокол.

Ранее соответствующие обвинения прокомментировали зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и организация «Российская ЛГБТ-сеть». Депутат заявил, что мужчин, надевающих на себя женские платья, надо задерживать и отправлять на принудительное психиатрическое освидетельствование. В «Российской ЛГБТ-сети» в свою очередь заявили о некорректной формулировке статьи о гей-пропаганде.

О том, что на «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Басманного суда Москвы. На телеканал пожаловались, предположительно, из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» прошла в Москве 4 июня. Киркоров и Дава появились в образе молодоженов. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках. Милохин пришел на вручение премии в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма. В Роскомнадзоре пообещали проверить церемонию на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.