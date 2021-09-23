Мужчина раскрыл способ проверить избранницу и спровоцировал обсуждения в сети

Пользователь Reddit под ником dontknowwhattodoat18 поделился советом о том, как проверить девушку перед серьезными отношениями и спровоцировал обсуждения в сети. Комментаторы оценили метод мужчины и отметили, что он действительно работает.

Автор поста написал, что получил этот совет от отца. Тот порекомендовал сыну спланировать с избранницей длительный отпуск, прежде чем начинать с ней серьезные отношения.

«Путешествие — это хороший способ получить представление о будущей совместной жизни с партнершей. Вы будете жить с ней в одной комнате, планировать маршрут. Вы научитесь обсуждать с ней проблемы и решать, что делать и куда идти. Вы увидите все ее плохие и хорошие привычки», — передал слова отца dontknowwhattodoat18.

Мужчина добавил, что путешествие раскроет все грани характера возлюбленной. Партнер наглядно увидит, как его девушка будет вести себя на улице, сможет ли она обезопасить себя в другой стране и что она будет делать в непонятной ситуации.

Многие читатели согласились с автором поста. Один из них написал, что первое длительное совместное путешествие — это «ключ к успеху». «Это довольно распространенный совет, я удивлен, что люди не слышали его раньше», — написал юзер под ником Toasterrrr.

Ранее другой пользователь Reddit дал совет девушкам, которые никогда не делают первый шаг в отношениях. Автор поста составил несколько рекомендаций о том, как позвать мужчину на свидание.