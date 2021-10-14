Россиян предупредили о популярной мошеннической схеме с фейковыми свиданиями

Число сайтов, задействованных в популярной мошеннической схеме, жертвы которой лишаются денег после приглашения на фейковое свидание, за последние три года выросло в 30 раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании Group-IB.

Специалисты предупредили россиян, в чем заключается суть схемы, получившей название Fake Date. Мошенники создают женские аккаунты в популярных сервисах для онлайн-знакомств (Tinder, Badoo или социальных сетях). Затем они переводят разговор в мессенджеры (чаще всего Telegram) и предлагают будущей жертве встретиться.

Девушка, от лица которой пишут мошенники, сообщает, что у нее якобы есть билет на спектакль или выступление популярного стендап-комика. Затем она показывает QR-код билета и предлагает собеседнику выкупить соседнее место, после чего присылает ссылку на сайт. После того, как деньги за покупку несуществующего списываются со счета мужчины, девушка перестает выходить на связь.

Исследователи Group-IB обнаружили более 700 доменов подобных фейковых сайтов, замаскированных под театры, стендап-концерты, рестораны, кальянные, SPA-центры и другие места.

При этом, как отметили в компании, в 2019 году фейковых сайтов было всего 25. В 2020 году их число выросло на 263, а в 2021 году — на 428. В то же время увеличивалось и количество мошенников, применяющих схему Fake Date. За последние три года ее взяли на вооружение как минимум 22 преступные группировки. По данным специалистов, выручка только одной из них за год составила более 18 миллионов рублей.

Ранее исследование компании ESET показало, что шесть из десяти пользователей рискуют стать жертвами распространенной уловки мошенников. Специалисты проверили, смогут ли пользователи отличить фишинговые письма от обычных. 60 процентов участников не справились с задачей.