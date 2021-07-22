Мошенники устроили атаку на путешественников BlaBlaCar. За месяц количество фишинговых сайтов, похожих на популярный сервис поиска попутчиков, увеличилось в 1,7 раз, до 300. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Group-IB.

Эксперты отмечают, что BlaBlaCar испытывает особенный спрос в летние месяцы, когда люди едут в отпуска. Директор по маркетингу компании в России Михаил Добров отметил, что в день таким образом отправляются в поездки около 100 тысяч человек. Вслед за этим активизируются злоумышленники. Они просят пользователей ресурса оплатить поездку заранее и присылают фейковые ссылки. В результате они завладевают не только деньгами, но и персональными данными жертвы.

Сервис активно борется с мошенниками и просит не переходить на сторонние ресурсы и не совершать предоплату, кроме сервисного сбора, который оплачивается непосредственно на сайте. Об аферах известно и крупнейшим банкам, например, когда пользователя просят перевести дополнительную оплату, ссылаясь на то, что деньги не пришли.

Эксперты отмечают, что рост числа злоумышленников в интернет-пространстве связан с ограничениями в период пандемии коронавируса, поскольку значительная часть жизни людей оказалась в онлайн-пространстве, например, доставка продуктов, оплата услуг через сайты компаний. Специалисты призвали россиян быть бдительными и обращать внимание на адрес сайта, там не должно быть дополнительных символов, например, тире или подчеркиваний, а также замены буквы «о» на цифру ноль.

Ранее стало известно о том, что киберпреступники придумали новый способ мошенничества с помощью портала госуслуг. Эксперты предупредили россиян, что злоумышленники могут взять кредит от их имени. Для работы этой схемы им необходимо получить доступ к аккаунту жертвы на портале. Затем мошенник сможет изменить в нем номер телефона и электронной почты, а затем взять от имени зарегистрированного гражданина кредит.

