Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах

Оборот интернет-торговли растет, и вместе с тем пристальнее обращают внимание на эту сферу мошенники, предупредил в беседе с агентством «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам специалиста, мошенники уже бьют рекорды по зарегистрированным фальшивым интернет-магазинам, копирующим настоящие страницы. Чтобы ввести в заблуждение россиян, они выкупают места в топе поисковой выдачи. Так что главное правило — проверить сайт, на котором находится магазин, прежде чем перечислять деньги.

Эксперт советует, что покупать товары лучше и безопаснее только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Также стоит проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Кроме того, необходимо удостовериться, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности — символы https и изображение замочка в адресной строке.

Кузьменко рекомендует проверять реквизиты интернет-магазинов перед тем, как совершать покупки. На мошеннических сайтах чаще всего указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Кроме того, не стоит переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах, лучше вводить адрес вручную.

Другой важный принцип — не поддаваться на манипуляции. Часто мошенники используют психологические приемы для заманивания своих потенциальных жертв.

Ранее сообщалось, что украинский город Днепр назвали «столицей» телефонного мошенничества. По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, в конце 2020 года там находилось до тысячи колл-центров. В настоящее время там действует около 150 таких центров, которые совершают звонки от имени правоохранительных органов.