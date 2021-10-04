Мошенники придумали схему обмана с розыгрышем автомобилей

Специалисты Bi.Zone обнаружили 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы «АвтоВАЗа», где предлагают принять участие в розыгрыше автомобиля Lada. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники предлагают жертвам выбрать подарочную коробку, где якобы находится приз. «Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней», — сообщил Волошин.

По словам эксперта, на ряде сайтов для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. Эта схема не предполагает сбора персональных данных, однако после «завершения регистрации» жертву мошенники перенаправляют на ресурсы с вредоносным контентом, который может заразить гаджет.

В Bi.Zone призвали проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании. «Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», — добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что украинский город Днепр назвали «столицей» телефонного мошенничества. По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, в конце 2020 года там находилось до тысячи колл-центров. В настоящее время там действует около 150 таких центров, которые совершают звонки от имени правоохранительных органов.

