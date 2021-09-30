Россиян предупредили о новой схеме мошенников через Apple и Google Pay

Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств — с помощью Pay-сервисов. Об этом «Известиям» рассказали представители банков.

Потенциальных жертв убеждают, что их деньги пытаются украсть, поэтому средства необходимо перечислить на «безопасную» карту. Затем россиян просят зачислить деньги через банкомат NFC-считывателем. Жертва прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом, однако средства перечисляются злоумышленнику, у которого находится физическая карта. После этого мошенники могут вывести деньги, сняв их в другом банкомате.

Эксперты предупреждают, что схема с системами мобильных платежей Apple Pay и Google Pay является не традиционной, человек может не сразу догадаться о том, что имеет дело с мошенниками.

Ранее сообщалось, что после спада пандемии COVID-19 в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков.