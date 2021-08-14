Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений

Держатели карт Visa в России смогут удалять данные своих карт с сайтов и приложений

Visa запустила в России сервис, который позволяет держателям карт удалять свои платежные данные с любых сайтов и приложений. Об этом сообщила газета «Известия»

Сервис покажет, в каких интернет-магазинах были сохранены платежные данные, и поможет принудительно их отвязать. Кроме того, система поможет предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам и не допустить утечки банковских сведений.

Внедрить такой сервис сможет любой банк, который выпускает карты Visa. Его уже используют ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Похожий сервис тестируют MasterCard и Система быстрых платежей.

Новая функция, по словам разработчиков, более безопасна: когда пользователь привязывает свою карту к онлайн-сервису, то сохраняется не ее номер, а токен. Благодаря этому сделки станут более безопасными. По аналогии работают платежные сервисы на смартфонах, такие как Apple Pay или Google Pay.

Ранее россиянам назвали способ защититься от киберпреступников. По словам специалистов «Лаборатории Касперского» и банка ВТБ спастись от хакеров поможет установка специальных программ, определяющих мошеннические или спам-номера. В список вошли также отказ от перехода по сомнительным ссылкам, приходящим на электронную почту, в мессенджерах и СМС, и установка надежной защитной программы, которая предотвратит переход пользователя на фишинговый или любой другой вредоносный ресурс.