Россиян стали чаще обманывать под видом банков

После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Большинство банков рассказали, что мошенники, использующие метод телефонных звонков (так называемую социальную инженерию), значительно повысили активность по сравнению с первой половиной 2019 года. При этом всплеск пришелся на июнь, когда было снято большинство ограничений.

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Некоторые кредитные организации отмечают рост числа попыток мошенничества при помощи интернет-каналов связи с клиентами, в основном через социальные сети. Самый распространенный сценарий строится вокруг попыток мошенника имитировать действия банка по предотвращению несанкционированного списания средств.

Также в последнее время злоумышленники начали требовать от потенциальных жертв комиссии за предоставление кредитов или услуги курьера. Некоторые пытаются вести разговор от имени инвестиционных фондов. В связи с этим сотрудники служб безопасности банков предупреждают клиентов, что аналитики кредитных организаций никогда не инициируют разговоры с частными лицами — предложить услугу им могут только в ответ на личное обращение.

Большинство банков ожидают дальнейший рост активности мошенников, прибегающих к методам социальной инженерии. Этому будет способствовать то обстоятельство, что сами кредитные организации почти не могут повлиять на происходящее, за исключением информирования клиентов.