Уставшим от телефонных мошенников россиянам дали совет

Пользователь Pikabu с ником brokkeroleg дал совет россиянам, уставшим от действий телефонных мошенников и спама. Он порекомендовал обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и угрожать звонящим штрафом.

По словам мужчины, тем, кто получил рекламное СМС или нежелательный звонок, необходимо сделать скриншот или записать разговор. Затем нужно запросить детализацию у оператора связи, а также написать согласие на получение детализаций для ФАС и ее подразделений и отсканировать документ.

Пользователь Pikabu отметил, что после этого нужно написать жалобу на сайте ФАС и прикрепить к ней указанные документы. Он подчеркнул, что привлечь нарушителей к ответственности за нарушение закона о рекламе могут те, кто не давал согласия на рекламу или отозвал его в письменной форме.

«Знать, кто владелец номера, кто именно спамит и так далее, не нужно, это установит ФАС запросом у оператора связи. Если каждый будет жаловаться, за каждое СМС или звонок будет штраф», — подчеркнул автор публикации, выразив уверенность в том, что в этом случае количество спама уменьшится.

Мужчина также поделился собственным успешным опытом. Он прикрепил к посту скриншот, из которого следует, что ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей компанию, предлагавшую ему услуги по подключению кабельного ТВ и домашнего интернета. По его словам, максимальный штраф за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал россиянам несколько советов, как уберечься от телефонных мошенников. В частности, он порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809.