Телефонные мошенники придумали новый способ вывести жертву на разговор

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что телефонные мошенники придумали новую уловку, как вывести жертву на разговор, чтобы затем похитить денежные средства. Так, они с помощью робота предлагают под предлогом опроса нажать в тональном режиме любую клавишу, если ответ положительный, а затем заявляют, что устройство якобы заблокировано, и к нему получили доступ злоумышленники.

Специалисты пояснили, что нажатие клавиш не ведет к блокировке и хищению финансов. Для этого нужно заразить смартфон вредоносным программным обеспечением или найти иную уязвимость, рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

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«Такие сообщения мы расцениваем, как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем — пандемии и мошенничества», — добавила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Галов пояснил, что злоумышленники действительно пытаются заставить жертву в тональном режиме перейти к живому разговору, после чего обманывают ее с помощью социальной инженерии. В Банке России напомнили, что телефонное мошенничество является основным каналом хищения средств у россиян и посоветовали не раскрывать личные данные о счетах и картах.

Ранее сбой в социальных сетях спровоцировал всплеск мошенничества. Отмечается, что в Telegram-каналах уже появилась информация о том, что в обвале виноват Роскомнадзор (РКН). Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров пояснил, что сведения не соответствуют действительности. Злоумышленники начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы.

