Девушка получила неожиданное сообщение перед свиданием и отменила встречу

Парень ошибся чатом в переписке с девушкой и отправил ей сообщение с критикой внешности

Блогерша с ником @uhmeagzing показала в TikTok, как в преддверии свидания получила от парня неожиданное сообщение. Молодой человек ошибся чатом и случайно отправил ей текст, в котором он нелестно высказался о девушке. После того как собеседник раскрыл блогерше свои истинные мысли о ней, она отменила встречу. Многие зрители в TikTok поддержали @uhmeagzing и сочли поведение парня нелогичным.

В своем ролике автор поста опубликовала часть переписки в дейтинговом приложении Hinge с парнем Дэнни. Согласно скриншоту, молодые люди договорились о встрече, и несостоявшийся бойфренд сначала странно пошутил о предстоящем событии. «Похоже, мне нужно будет доказать, что я не собираюсь тебя убивать [на свидании]», — написал он.

Следом @uhmeagzing получила от парня послание, в котором была ее фотография. Сообщение предназначалось другому человеку, Дэнни по ошибке послал его не в тот чат. «Вот с ней завтра я иду на свидание, — написал парень, добавив эмодзи смеющегося человечка. — И не смейся. Она приятная и с чувством юмора, но определенно никакая». Продолжение переписки, в которой критиковали ее внешность, девушка не показала.

В комментариях к ролику многие зрители возмутились из-за слов Дэнни и начали делать авторше комплименты. «Но ты же привлекательная. Этому парню что, нужны очки или линзы?», «Ты прекрасна, а ему повезло, что ты вообще с ним заговорила», — поддержали блогершу юзеры.

Часть пользователей соцсети призналась, что хотела бы узнать продолжение истории. Тиктокерша рассказала, что на следующий день после получения обидного сообщения она написала собеседнику, что отказывается от встречи. Кавалер прочитал ее послание и больше ничего ей не отвечал.

Ранее другая блогерша поделилась историей о своем неудачном свидании. Мужчина не пришел на встречу и лгал ей. Он также пригрозил девушке судебным иском, если та опубликует его голосовые сообщения в соцсети.