Женщина 15 минут разговаривала с надгробием на первом свидании с новым знакомым

Пользовательница TikTok рассказала, как согласилась на свидание вслепую с человеком, который решил в этот же день познакомить ее с умершей матерью, и 15 минут разговаривала с надгробием.

Блогерша под ником @duchessofdecorum из американского города Чикаго, штат Иллинойс, согласилась на первое свидание с человеком, который показался ей мужчиной мечты. Ее новый знакомый работал хирургом. Американка описала его как высокого красивого брюнета, который был готов к отношениям.

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«Парень подъехал на автомобиле Porsche. Он был 1,9 метра ростом, абсолютно прекрасен. Он отвез меня в ресторан в городе, и мы мило побеседовали», — рассказала женщина. Единственное, что показалось ей странным — мужчина постоянно говорил о матери. «После ужина он сказал: "Ты мне очень понравилась. Я хочу, чтобы ты встретилась с моей мамой". Я ответила ему, что уже слишком поздно, но он ответил, что мама никогда не спит», — сообщила @duchessofdecorum.

В этот момент интуиция подсказала женщине, что лучше не ехать с этим мужчиной, но она отмела эти мысли, так как вечер с ним прошел хорошо. «Я села в машину, и мы ехали 45 минут за город. Я не знала, где я, и у меня даже не было телефона, поэтому я не могла никому позвонить. Я видела такое в фильмах ужасов», — заявила она.

Когда пара зашла в дом, американка спросила мужчину, где его мать. Мужчина вышел на задний двор. Неожиданно он остановился посреди двора, где оказалось установлено надгробие, и сказал: «Пэтти, это моя мама. Мама, это Пэтти». «Он похоронил свою мать на заднем дворе. Я думала, этот парень убьет меня», — призналась пользовательница TikTok.

Испугавшись за свою жизнь, и не зная, где она находится, женщина решила подыграть. «Я 15 минут разговаривала с могильным камнем и вела себя так, как будто это абсолютно нормально, и ничего необычного не происходит», — сообщила американка.

После мужчина отвез ее обратно в город. «Я увидела швейцара около своего дома, выскочила из машины и сказала ему, чтобы он больше никогда мне не звонил, после чего убежала в дом», — рассказала она.

«Мораль этой истории: всегда слушайте свою интуицию. Если вы не будете этого делать, возможно, вам придется 15 минут разговаривать с надгробием, опасаясь, что кто-то убьет вас», — подчеркнула @duchessofdecorum.

Пост женщины набрал более 63 тысяч просмотров и множество комментариев. «Мораль этой истории в том, что никогда не надо садиться в машину и ехать с незнакомцем без телефона», — написал один из них. «Знаете, что самое страшное? Я просто хочу знать, что это не мой хирург», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что мужчина принес на первое свидание прах матери и шокировал женщину, с которой познакомился в Tinder. Женщина рассказала, что свидание изначально не задалось — мужчина опоздал и начал встречу с разговора о семейной драме.