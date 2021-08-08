Мужчина взял на свидание прах матери

Мужчина принес на первое свидание прах матери и шокировал женщину, с которой познакомился в Tinder. На необычную историю, опубликованную пользовательницей Reddit, обратило внимание издание Mirror.

Женщина рассказала, что свидание изначально не задалось — мужчина опоздал и начал встречу с разговора о семейной драме. А когда пара пересела за стол, он внезапно признался, что взял с собой прах матери, заявив, что хотел бы познакомить избранницу с родственницей. «Мне нравится приводить ее на любое важное событие в моей жизни», — добавил он.

Ранее ведущая раскрыла фразу-убийцу любых отношений на первом свидании.